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общество проиcшествия

В Омской области мужчина убил знакомого из-за куска сала

Фото: freepik

Из-за подозрений в краже был убит мужчина из Омской области.

В группе “ЧП Новосибирск” социальной сети “ВКонтакте” сообщили, что 34-летний житель города Тара Омской области заподозрил своего знакомого в краже куска сала. После чего он избил его и запер в подвале, но на этом наказания для “вора” не закончились и мужчина на следующий день решил окончательно добить его — задушив подозреваемого, он скинул его в яму уличного туалета.

В результате чего 34-летнего преступника задержали и он признался в содеянном.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительницы Новосибирска задушили мужчину проводом от телефонной зарядки.

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Валерия Митрохина
Журналист

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