Жительницы Новосибирска задушили мужчину проводом от телефонной зарядки

Две подруги из Новосибирской области совершил преступление.

По данным Telegram-канала Shot, 44-летняя и 38-летняя жительница Новосибирской области приехали работать в ХМАО.

Подозреваемые пришли к потерпевшему, 47-летнему мужчине, домой. Одна из них толкнула жертву на пол, а вторая накинула на него провод от зарядки, а после добили его подушкой. В результате чего мужчина скончался от удушения.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, что новосибирского пенсионера приговорили к 13,5 годам за стрельбу по полицейским.