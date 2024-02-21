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проиcшествия

В Сочи на пляже турист убил женщину

Фото: Freepik.com

Мужчина до смерти забил новую знакомую, дружба с которой завязалась на курорте.

«В правоохранительные органы Сочи поступило сообщение об обнаружении на набережной одного из пляжей в районе улицы Просвещения тела женщины с признаками насильственной смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Погибшая 46-летняя женщина была в гостях у 58-летнего приезжего. Во время возникшей ссоры мужчина стал бить гостью, затем выволок на улицу, где добил — южанка скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство.

Ранее мы рассказывали, как женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.

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Галина Чебыкина
Журналист

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