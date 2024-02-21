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общество

В Забайкальском крае нашли безболезненный способ удаления камней из почек

Freepik, authors: stefanamer

В региональной больнице появилось современное оборудование, которое с помощью ударных волн решает проблему пациентов.

В Забайкальском крае в урологическом отделении краевой клинической больницы появилось новое современное оборудование, благодаря которому удалять камни из почек теперь можно менее болезненно и без осложнений. Теперь с помощью технологии дробления ударными волнами пациенту размельчают камни прямо внутри почек. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Этот процесс лучше тем, что менее тяжело переносится пациентом имеет меньшее количество осложнений и сам фактор того что это не операция для пациента переносится легче», — объяснил врач уролог ККБ Алексей Майзель.

Медики называют этот способ новым шагом в развитии урологической медицины. За пару сеансов по 40 минут пациентов полностью избавляют от камней в почках.

Напомним, врач Пономарева рассказала о нерешаемых с помощью пластической хирургии проблемах.

#врачи #медицина #лечение #почки
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Дарья Бочкун
журналист

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