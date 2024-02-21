В Заксобрании Новосибирской области обсудили проблемы ПАТП

Во время выездного заседания Заксобрания Новосибирской области депутаты посетили ПАТП в Мошковском районе.

Также присутствовали руководители автотранспортных компаний из Болотнинского, Тогучинского, Колыванского и Кочковского районов.

Директор МУПа Владимир Нюренбергер отметил, что за последние два года была проведена оптимизация маршрутной сети. Несмотря на изменения, пассажиропоток остался стабильным. Доходы предприятия в 2023 году выросли на 13%, достигнув 92,7 миллиона рублей.

Также сообщается, что благодаря участию в госпрограмме по обеспечению доступности общественного транспорта, в Мошковском районе за последние пять лет приобрели 11 новых автобусов. В этом году планируют закупить ещё 14.

Руководители других ПАТП также поделились информацией о своих предприятиях, отметив обновление автопарка. Однако они обеспокоены недостатком молодых кадров и нехваткой средств на улучшение материально-технической базы.

Председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко подчеркнул необходимость создания комфортных условий работы и конкурентной зарплаты для привлечения кадров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области заявил о готовности к переходу к новым нацпроектам.