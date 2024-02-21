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общество

В зоопарке Новосибирска оборудуют комплексы для американских и полярных зверей

Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке планируются перестановки — обустройство отдельных видовых комплексов.

По данным РБК, специалисты хотят построить комплекс с уличным вольером для диких кошек Южной и Северной Америки. В нем будут жить пять видов кошачьих. В американском павильоне также обустроят территорию для енотов и дикобразов.

Также в зоопарке планируют возвести комплекс «Северный полюс» с отдельными помещениями для белых медведей, полярных волков и лисиц, северных сов.

Проекты на стадии эскизных разработок. Руководство зверинца ставит задачу за первую половину этого года сделать дизайн-проект, за вторую — проект и рабочую документацию.

Сейчас в учреждении идут работы по обустройству павильона «Азия». В планах на будущее — комплекс для африканских животных.

Напомним, с 1 марта в Новосибирском зоопарке льготные билеты подорожают на 50 рублей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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