За 9 миллионов рублей отремонтируют дорогу на Мочищенском шоссе под Новосибирском

Власти ищут подрядчика для ремонта дороги на Мочищенском шоссе.

На портале госзакупок появилась информация о том, что власти Новосибирской области находятся в поиске подрядчика для ремонта дороги на Мочищенском шоссе. Заказчиком выступает «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» района.

По данным размещенного документа, компании готовы заплатить 9 миллионов рублей за выполненную работу.

Ремонт нужно завершить до 20 июня текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что трассу Новосибирск — Кочки — Павлодар отремонтируют за 360 млн.