За травму на детской площадке в НСО мэрия выплатит ребенку 80 тысяч рублей

Мэрия города выплатит ребенку 80 тысяч рублей за травму на детской площадке.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, мэрия города Татарская выплатила 80 тысяч рублей ребенку за травму на детской площадке – на мальчика упали футбольные ворота.

Отмечается, что родители ребенка обратились к Татарской межрайонной прокуратуре, после чего было проведена проверка, в ходе который выяснилось, что власти города не содержали площадку должным образом, поэтому футбольные ворота упали на ребенка и он получил травму.

Суд взыскал в пользу пострадавшего 80 тысяч рублей.

Напомним, что жители Новосибирска решили судиться с застройщиком 15-этажных апартаментов.