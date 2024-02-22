«Без науки нам смерть»: Слуцкий в Новосибирске предложил стимурировать ученых

В Новосибирск с рабочим визитом приехал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и поднял тему поддержки ученых.

Депутат отметил важность возвращения надбавок к окладам специалистов за ученую степень и ученое звание. Данная инициатива внесена на рассмотрение в правительство РФ.

«Поддержка научно-исследовательской сферы в регионах — вопрос жизни и смерти для нашей страны. Без науки нам смерть! Если мы не будем думать о развитии науки, образовании молодежи, какое будущее нас ждет?» — говорит председатель ЛДПР.

В пресс-службе партии добавили, что в России отмечается снижение числа людей, занятых научно-исследовательской деятельностью, обладающих ученой степенью. Кандидатов наук в 2021 году по сравнению с 2010 годом стало почти на 40 % меньше, а докторов наук — примерно на 37 % меньше.

Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.