В Новосибирске печатают бюллетени на мартовские выборы президента

Типография «Советская Сибирь» в Новосибирске начала печатать избирательные бюллетени для предстоящих выборов президента России. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Общее количество бюллетеней, которые будут изготовлены для региона, составляет 2 174 500, включая 803 300 бюллетеней для голосования с использованием КОИБ.

Для обеспечения безопасности бюллетеней предусмотрено несколько уровней защиты, включая защитную сетку зелёного цвета при печати на бланках, печать подписей членов участковых комиссий и наклеивание специальной марки.

Процесс изготовления бюллетеней займёт несколько дней. Специальная печатная машина способна напечатать около 65 000 бланков для голосования за один час. После печати все бюллетени будут пересчитаны и упакованы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент РФ обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля.