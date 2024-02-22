Боец СВО из Новосибирской области пополнил список Героев РФ

В преддверии Дня защитника Отечества участники спецоперации из Новосибирской области получили госнаграды.

Губернатор региона Андрей Травников вручил высокую государственную награду герою СВО, разведчику, капитану Владимиру Сайбелю. За мужество, беспримерный героизм, умелое командование подчиненными, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента РФ сибиряку присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Хочу выразить слова благодарности всему личному составу разведроты своего полка. Эта награда — свидетельство проявления в высшей степени героизма разведроты, которая принимала и продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне СВО. Эта награда целиком принадлежит им, не только мне. Победа будет за нами!» — сказал Владимир Сайбель.

Также травников вручил награды военнослужащим, правоохранителям, членам социально ориентированных НКО, участникам СВО из ЧВК «Вагнер». Это орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу».

Ранее мы рассказывали, что депутату Госдумы вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.