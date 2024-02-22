Бренд-шеф Мосева рассказала, какими продуктами можно заменить конфеты

В перечень таких продуктов специалист отнесла горький шоколад, мед, фрукты и ягоды.

Бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева рассказала в беседе с Pravda.Ru, какими продуктами можно заменить конфеты. Так, по ее словам, лучше заменять любые сладкое на более полезные и органические продукты.

Так, по мнению специалиста, хорошей заменой конфетам стану ягоды, так как в них содержится большое количество фруктозы. Она усваивается медленнее, благодаря чему не происходит резких скачков глюкозы в крови. Также заменить сладости в рационе можно сухофруктами — изюмом, черносливом и курагой.

Кроме того, к полезным сладостям относятся зефир, пастила, мед, горький шоколад и различные орехи, добавила Мосева.

Напомним, диетолог рассказала, что 1,5-2 литра жидкости в день снижают риск сгущения крови.