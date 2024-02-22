Движение «Я/Мы Сергей Фургал»* суд признал экстремистским

Движение возникло в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* было признано экстремистским.

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества. Фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и др», — пишет ведомство.

Движение возникло в 2020 году в период следствия над Сергеем Фургалом, бывшим губернатором Хабаровского края. После его задержания 9 июля 2020 года в различных городах России по субботам стали регулярно проходить акции в поддержку Сергея.

В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам за два убийства и покушение на убийство.

* признано экстремистским и запрещено в России