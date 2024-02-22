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общество

Эндокринолог Вебер рассказала о правилах и продуктах для здорового завтрака

Freepik, authors: Arx0nt

Специалист напомнила, что завтрак является самым важным приемом пищи.

Врач эндокринолог, диетолог Виктория Вебер рассказала в беседе с Pravda.Ru о правилах и продуктах для здорового завтрака. Так, по ее словам при первом приеме пищи нужно отказаться от тяжелых и жирных блюд, отдав предпочтение легкоусвояемым продуктам.

Специалист подчеркнула, что употребление таких продуктов может привести к тяжести и вызвать дискомфорт. Поэтому Вебер посоветовала заменить мясо, картофель, макаронные изделия, различные соусы на яйца, крупы, тосты с сыром или авокадо.

Кроме того, медик посоветовала отказаться от острых продуктов и с высокой кислотностью. Также не стоит начинать свой день с шоколада или пирожных.

Напомним, врач-эндокринолог Михалева рассказала о главных пищевых врагах для поджелудочной железы.

#врач #питание #эндокринолог #завтрак
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Дарья Бочкун
журналист

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