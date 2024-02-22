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общество проиcшествия

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту гибели ребенка во время пожара

Фото: freepik

Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка во время пожара в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке в Новосибирске погиб четырехлетний ребенок.

В результате чего следственными органами следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье “причинение смерти по неосторожности”.

По данным следствия, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Сейчас глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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