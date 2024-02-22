Новосибирский моряк вернулся домой после 13 месяцев плена в Мозамбике

После 13 месяцев плена житель Новосибирска наконец вернулся домой.

Генпрокуратура Российской Федерации сообщила, что моряк Виктор Абусагитов из Новосибирска вернулся домой после 13 месяцев, проведенных в Мозамбике — он был в заложниках.

По предварительным данным, владельцы компании, которая обслуживала рыболовный траулере в порту города Мапуту, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, а их заграничные паспорта сдали в миграционную службу.

В результате чего коммерсанты пытались вынудить владельцев судна оплатить расходы на его содержание, а моряки лишь оказались заложниками ситуациями и не могли покинуть судно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пара из Сибири погибла в плену палестинских боевиков.