Новосибирский певец Митя Фомин сломал палец на шоу в Самарканде

На съемках шоу «Выжить в Самарканде» в Узбекистане певец Митя Фомин из Новосибирска получил травму — перелом пальца.

Происшествие зафиксировали в шестом эпизоде реалити, опубликованном на платформе RuTube. Травма произошла во время прохождения испытания, когда участникам пришлось разбить кирпичную стену подвешанным ядром.

Митю Фомина увезли на скорой помощи. Ведущий Павел Воля пожелал артисту скорейшего выздоровления и напомнил о важности внимательного следования инструкциям перед испытаниями.

Митя Фомин надеется на скорейшее выздоровление. Он признал, что его участие в дальнейших конкурсах и испытаниях может быть под вопросом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского.