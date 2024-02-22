Педагог Кологривого оценил его шансы сыграть Жириновского в фильме

Руководитель театральной студии в Новосибирске Владимир Зуев рассказал, сможет ли его ученик Никита Кологривый сыграть роль Жириновского в фильме о политике.

Руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев, преподавший в НГТИ Никите Кологривому, рассказал корреспонденту Сиб.фм, что относится к актёру как к сыну.

«Это мой сынуля, я к нему отношусь с симпатией. Я считаю себя его воспитателем, я практически единственный, кто его поддержал в Новосибирске», — поделился он, добавив, что у Никиты в НГТИ были проблемы с другими преподавателями, которые говорили, что он не создан для игры в театре. Тогда он пришёл к Зуеву и попросил помощи помочь ему подготовиться для поступления в Москву.

«Я предложил ему попробовать себя в Москве. Он спросил меня: "а вы не могли, если можно, подготовить меня?" Я ответил "да" и начал его готовить», — вспоминает Зуев.

Зуев добавил, что Кологривый очень добрый и отзывчивый человек.

«Это просто друг, это душевный человек», — описывает своего ученика преподаватель.

Собеседник согласился, что из-за успешных ролей у Никиты приподнимается слава и он чувствует её.

«И это прекрасно. Он человек чести, нравственности. Если он допускает запредельные высказывания, то это потому, что он только коснулся всего этого, а не из-за того, что он плохой, как считают некоторые. Он очень настоящий человек, невероятно добрый», — отметил он.

Кологривый продолжает общаться со своим бывшим педагогом, признается Зуев. Никита присылает ему картины, в которых снялся, однако руководитель театра не смотрел нашумевший сериал «Слово пацана», так как он рос в это время.

Зуев считает, что Кологривый способен сыграть Владимира Жириновского в фильме.

«Если тебя ставят на роль, то ты играешь. Если он будет играть Жириновского, который тоже в действительно был другим, когда не публично. Жириновский тоже был актёром во многом, поэтому они где-то сочитаются», — считает Зуев.



Напомним, нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского.