Под Новосибирском пропал 19-летний Кирилл Фролов

Он ушел из дома 21 февраля и не вернулся.

В Искитиме Новосибирской области пропал 19-летний Кирилл Фролов. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Новосибирск».

Молодой человек ушел из дома 21 февраля. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавое телосложение, рост — 180 см. У парня темно-русые волосы и темно-карие глаза.

На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку со светоотражающей картинкой на спине, черные джинсы и черные кроссовки. На голове была темно-синяя шапка или зеленый капюшон.

Ранее Сиб.фм сообщал, что возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи девочки в Новосибирске.