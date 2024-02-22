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общество

Под Новосибирском в туалетах лицея заметили устройства, похожие камеры

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Бердске, в туалетах лицея №7, были обнаружены устройства, похожие на видеокамеры.

Это вызвало обеспокоенность среди учащихся и их родителей. Учительский коллектив также выразил недовольство по ряду других вопросов, включая нарушения трудового законодательства и управленческие проблемы.

Ситуация в лицее усугубляется увольнениями сотрудников и конфликтами с руководством. В ответ на обращения учителей и родителей в компетентные органы власти никакой реакции.

В родительские чаты попало видео из женского туалета. Педагоги также предположили, что в учебных классах тоже есть камеры.

Прокуратура города уже начала проверку по факту жалоб из лицея.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту гибели ребенка во время пожара.

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Игорь Кириченко
Журналист

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