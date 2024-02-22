Полярных волков из Новосибирского зоопарка отправили в ОАЭ

В Эмираты были направлены полярные волки из Новосибирского зоопарка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора зоопарка Андрея Шило, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило передал в Объединенные Арабские Эмираты шесть особей полярного волка. Стоимость контракта составила около 5 тысяч евро.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска оборудуют комплексы для американских и полярных зверей.

Напоминаем также, что новосибирцы принесли ненужные вещи для зверей — обезьяны Бату и Мишель обрадовались таким подаркам и уже начали вовсю ими пользоваться.