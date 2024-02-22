Пропавшего в Омске подростка нашли в Новосибирске

17-летний парень из Омска из-за проблем в семье удрал в Новосибирск.

Юношу искали в 8 февраля. Ориентировку с фотографией мальчика опубликовали поисковики регионального отряда «ЛизаАлерт». 21 февраля волонтеры на своих страничках в социальных сетях разместили пост с фото подростка, подписанным долгожданными для многих словами: «Найден, жив!».

Как написал «Новый Омск» со ссылкой на информацию правоохранительных органов, «потеряшка» нашелся в Новосибирске, о чем тут же были оповещены его родители. Причиной длительного отсутствия ребенка дома назвали трудности в семейных отношениях.

Напомним, на данный момент в Новосибирске разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку в серых клетчатых брюках.