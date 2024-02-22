Суд наказал 33-летнего жителя Забайкалья за пьяную езду

Ему назначили девять месяцев принудительных работ и лишили водительских прав.

В Забайкальском крае 33-летнего местного жителя оставили без автомобиля и отправили на принудительные работы за управление машиной в пьяном виде. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что 9 октября 2023 года в поселке Могойтуй забайкалец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял грузовиком Toyota Dyna, пока его не остановили правоохранители. Причем ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

На этот нарушитель отправится на девять месяцев принудительных работ. Кроме того, его лишили права управлять автомобилем на срок три года. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Новосибирской области осудили женщину с поддельными водительскими правами.