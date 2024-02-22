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общество

В мэрии Новосибирска объяснили причину пробок на левом берегу

Фото: Инцидент Новосибирск

Из-за обрыва проводов утром левый берег сковал пробки.

В Новосибирске на площади Труда сегодня утром произошел обрыв контактной сети троллейбусов из-за проезда самосвала. Об этом сообщили в мэрии города.

В 6 часов утра бригады электромонтеров МУП «НЭСКО» прибыли на место происшествия для устранения последствий при помощи специальной техники. Для буксировки троллейбусов на место обрыва также были задействованы тягачи МКП «ГЭТ».

Обрыв проводов временно привел к образованию пробок на левом берегу. Однако к двум часам дня проблему удалось устранить. Движение троллейбусов на площади Труда и площади Энергетиков восстановлено по прежним маршрутам. Напряжение тока к контактным сетям успешно подключено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Сузуна в Новосибирской области остались без воды из-за коммунальной аварии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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