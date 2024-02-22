В Новосибирске актер Машков поблагодарил за сбор подписей за Путина

Актер Владимир Машков приехал в Новосибирск, где встретился с волонтерами из различных общественных организаций, а также членами партии «Единая Россия».

В рамках встречи были вручены благодарственные письма лучшим волонтерам за сбор подписей в поддержку кандидата на пост президента России Владимира Путина. Волонтеры сообщили о собранных 3,5 миллионах подписей, что в три раза превышает результаты предыдущей кампании 2018 года.

Представитель кандидата Путина подчеркнул важность доверия граждан своему кандидату в сложной ситуации в стране. Кроме того, Владимир Машков провел встречу с доверенными лицами кандидата в президенты в регионе, включая руководителя Общественной палаты Галину Гридневу, председателя региональной Федерации профсоюзов Ларису Цыбулевскую и музыканта Михаила Симоняна.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Заксобрании Новосибирской области обсудили проблемы ПАТП.