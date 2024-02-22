В Новосибирске голодные зайцы напали на частный сектор

По информации портала VN.ru, в Новосибирске зарегистрирован случай атаки голодных зайцев на частный сектор.

Местные жители Буграх обеспокоены из-за внезапного увеличения числа зайцев, которые стали угрожать фруктовым деревьям.

Общественник Антон Нелидов отметил, что в этом году наблюдается редкое явление. Зайцы впервые стали активно приближаться к усадьбам и представляют опасность для яблонь, вишен и других плодовых деревьев.

Ранее зимой лишь наблюдались отдельные следы зайцев, в то время как в прошлом году жители Первомайского района также столкнулись с увеличением численности этих животных.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в конце февраля потеплеет до -8 градусов.