В Новосибирске начнется резкое потепление после аномальных морозов

В Новосибирской области ожидается постепенное смягчение февральских морозов с приходом мартовской оттепели.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, температура воздуха начнет постепенно повышаться с каждым днем. Однако плюсовые температуры пока не предвидятся.

Специалисты прогнозируют, что ночью 23 февраля ожидается сохранение холодной погоды: в городе термометры могут показывать -26...-28 градусов, а в пригороде до -32...-35 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до -16...-17 градусов.

24 февраля атмосферное давление начнет увеличиваться, с ночными значениями -25...-27 градусов и дневными -17 градусов. 25 февраля ночью ожидается -22...-24 градусов, а днем -12...-14 градусов, также прогнозируются умеренные снегопады.

В начале следующей рабочей недели тенденция к потеплению сохранится. В конце февраля температура воздуха днем ожидается в пределах -9...-4 градусов, при этом осадки будут умеренными. В начале марта по предварительным данным температура останется ниже нуля.

Синоптики отмечают, что морозы будут продолжаться, однако не в таком экстремальном формате, как ранее. В марте температура воздуха может опускаться до -30 градусов ночью и до -10 градусов днем. Ожидаются осадки в пределах нормы.

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