В Новосибирске отменили концерт Зиверт

Концерт певицы Зиверт в Новосибирске, запланированный на 24 февраля в «Локомотив-Арене», отменили.

В официальной группе исполнительницы в социальной сети ВКонтакте сообщили, что все её выступления до осени 2024 года отменены из-за состояния здоровья. Новую дату концерта обещают объявить позже после согласования.

Организаторы советуют обращаться к билетным операторам по месту приобретения билетов для получения информации о возврате.

Ранее Сиб.фм сообщал, что педагог Кологривого оценил его шансы сыграть Жириновского в фильме.