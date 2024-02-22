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общество

В Новосибирске показали младенца, которого выбросили на помойку

Фото: СУ СК по НСО

В Новосибирске показали фотографии младенца, которого его 22-летняя мать выбросила в мусорный контейнер сразу после рождения.

В настоящее время ребенок находится в областной клинической больнице после перевода из реанимации. Состояние младенца стабильное. Однако он продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала.

Фотографии малыша были опубликованы пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области после посещения сотрудниками младенца. В Следственном комитете отметили, что ребенок получает должное внимание и заботу со стороны медицинского персонала.

В настоящее время в Новосибирске ведется поиск опекуна для ребенка, причем предпочтение отдается родственникам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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