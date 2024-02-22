В Новосибирске появилась праздничная программа к 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, жители Новосибирска отметят День защитника Отечества.

Издание «АиФ-Новосибирск» опубликовало программу мероприятий на этот день.

В парках города будут звучать музыкальные поздравления военной тематики каждый час с 10:00 до 20:00. Также запланирована лыжная гонка «Гонка мужества — 78-й Мемориал памяти Федора Ивачева» на стадионе «Красное знамя» на улице Тимирязева, 5.

В 12:00 состоится церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы» с участием главы города и других высокопоставленных лиц.

Вечером в 21:00 над Обской, 2, запланирован артиллерийский салют из 30 залпов. Для безопасности ограничат движение на некоторых улицах с 8:00 до 22:00 и с 20:00 до 22:00, а также ограничат парковку на улице Обской, 2, с 8:00 до окончания праздничной программы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цветовод Жашкова рассказала, за выращивание какого растения можно получить уголовное дело.