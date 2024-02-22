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вчера 22:30
общество

В Новосибирске сотрудник ДПС спас ребенка после столкновения двух машин

Фото: МВД

В Центральном районе Новосибирска произошло столкновение двух автомобилей.

В результате, 12-летнему мальчику, страдающему тяжелым хроническим заболеванием, срочно потребовались медикаменты. Об этом сообщила инспекторам ДПС пассажирка одного из автомобилей и попросила помощи.

«Жизненно необходимый медикамент находился у пострадавших дома. Инспектором незамедлительно было принято решение по оказанию помощи гражданам. Доложив в дежурную часть, посадив мать и сына в патрульный автомобиль, лейтенант полиции Николай Миньтюков проехал по указанному адресу, где ребенку был введен препарат», — сообщает МВД.

Уточняется, что ребенок мог умереть, если бы не своевременная помощь правоохранителя. Сейчас состояние мальчика стабильное.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обрыв проводов парализовал автодвижение на площади Труда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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