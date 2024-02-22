В Новосибирске суд рассматривает дело лже-минера, который обещал взорвать ГЭС

Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал.

В среду, 21 февраля, суд начал рассмотрение уголовного дела против Владимира С. по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, согласно статьям 207, часть 3 и часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщили в Калининском суде.

В пресс-службе ведомства сообщили, что следствие установило, как мужчина дважды позвонил в полицию с угрозами взрыва: первый раз 6 мая 2023 года, утверждая о спрятанных гранатометах для нападения на Парад Победы, и второй раз 12 июля, угрожая взрывом Новосибирской ГЭС. Оба раза заявления не подтвердились, и Владимира задержали 14 июля 2023 года.

На судебном заседании 21 февраля огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств, изучили показания потерпевших и письменные материалы дела. Подсудимый признал свою вину.

Суд назначил рассмотрение дела на 18 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области силовики пресекли деятельность нелегального игрового клуба.