В Новосибирской области силовики пресекли деятельность нелегального игрового клуба

В ходе обследования нелегального заведения правоохранители изъяли 15 комплектов игрового оборудования.

Сотрудники Отдела МВД России по Тогучинскому району Новосибирской области совместно с бойцами регионального Управления Росгвардии пресекли деятельность подпольного игрового клуба, который находился на первом этаже жилого дома в Тогучине.

По информации телеграм-канала МВД России по Новосибирской области, в результате обследования нелегального заведения было изъято 15 комплектов игрового оборудования. Четверо местных жителей в возрасте от 22 до 61 года, находившихся в помещении, были доставлены в территориальный отдел полиции для проведения проверки их причастности к незаконной организации и проведению азартных игр.

Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные организация и проведение азартных игр).

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к незаконной организации азартных игр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске будут судить полицейских, обвиняемых в получении взятки.