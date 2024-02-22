В Новосибирске суд вынес новый приговор экс-главе Искитимского района

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.

Новосибирский областной суд в четверг, 22 февраля, отменил приговор районного суда по делу бывшего главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды, и вынес новое решение. Решение было принято по иску прокуратуры региона.

По новому приговору, Лагода признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили условное лишение свободы на три года, а также испытательный срок на три года с запретом занимать определенные должности в органах местного самоуправления на два года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска объяснили причину пробок на левом берегу.