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общество

В Новосибирске в подъездах расклеивают листовки, чтобы найти мигрантов

Фото: Инцидент Новосибирск

В различных подъездах Новосибирска были обнаружены листовки, представленные от имени военкомата.

Неизвестные лица распространяют эти материалы. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

На листовках содержится призыв к жителям: «Если твой сосед мигрант — позвони в военкомат». Органы власти города начали расследование в поисках лиц, ответственных за распространение этих материалов.

Указанный на листовках телефон принадлежит военкомату Кировского и Ленинского района. Однако подлинность и цель этих листовок пока остаются неясными. Некоторые пользователи поддержали такую инициативу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что боец СВО из Новосибирской области пополнил список Героев России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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