В Новосибирске возбудили дело после гибели 3-летнего малыша в пожаре

В Новосибирске 21 февраля в пожаре погиб ребенок.

Следователем следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, спасатели во время тушения пожара на балконе нашли тело мальчика, которому было три с половиной года. Еще одного ребенка удалось спасти, его госпитализировали. Когда огонь охватил квартиру, родителей детей не было дома. Причиной возгорания предварительно назвали неосторожное обращение с огнем.

«Прокурор Ленинского района Новосибирска Денис Петраш выезжал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. Ход и результаты расследования на контроле в прокуратуре», — сказали в надзорном ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом.