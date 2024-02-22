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вчера 23:20
общество

В Новосибирске врачи НИИТО спасли «хрустальную» девочку

Фото: НИИТО им. Я.Л. Цивьяна во «ВКонтакте»

Около двух месяцев девочка проведет в гипсе, а затем пройдет курс восстановления.

Хирурги Национального института травматологии и ортопедии (НИИТО) успешно прооперировали 6-летнюю девочку, страдающую от генетической «хрустальной» болезни.

Ребенок перенес пять переломов на руках и ногах из-за повышенной ломкости костей, характерной для этого заболевания. Семья девочки, осведомленная о болезни, обратилась за медицинской помощью в НИИТО после того, как у нее была диагностирована тяжелая деформация бедренной кости, вызывающая сильную слабость в ногах.

После операции, направленной на восстановление оси конечности, девочку ожидает период в гипсе, за которым последует курс восстановления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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