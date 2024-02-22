В Новосибирской области объем соцвыплат участникам СВО увеличился на 27%

В НСО объем социальных выплат участникам специальной военной операции увеличился на 27%.

Замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов сообщил, что в регионе объем выплат на социальную поддержку участников специальной военной операции в 2024 году увеличился на 27%.

По его словам, на эти цели выделили около 46 миллионов рублей.

Также Владимир Машанов добавил, что с этого года планируется ввод адаптации жилых помещений для участников СВО с инвалидностью, которая устанавливает субсидию от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирске участникам СВО искусственный интеллект поможет искать работу.