В Новосибирской области отремонтируют 91 дорогу в 2024 году

Минтранс анонсировал ремонт 91 дороги в Новосибирской области.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в текущем году в регионе начнется ремонт 91 дороги — всего ремонт коснется 246,91 километров и 2 153 погонных метра искусственных сооружений.

Работы пройдут на дорогах опорной сети: «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук», «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Также планируется отремонтировать «Чаны – Венгерово – Кыштовка», «Куйбышев – Северное» и др.

Напомним, что за 9 миллионов рублей отремонтируют дорогу на Мочищенском шоссе под Новосибирском.