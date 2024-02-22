В Новосибирском зоопарке не нашли замену мертвому льву Сэму

Мертвому льву Сэму не нашли замену в зоопарке Новосибирска.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС рассказал, что зоопарк продолжает пополняться не только животными, но и инфраструктурой. Сейчас в разработке находятся два крупных комплекса – «Северный полюс» и «Кошкин дом». Льва в последнем сооружении не будет.

По его словам, в комплексе «Кошкин дом» хотят разместить пять видов кошачьих – пумы, рыжая и канадская рысь. Также там будет располагаться вольер для енотов и североамериканских дикобразов. Однако льва гости зоопарка не увидят.

Но, как отмечает директор зоопарк, особенностью комплекса станет архитектурное решение, благодаря которому посетители комплекса смогут оказаться внутри вольера с пумами — это будет полуподземный переход.

Напомним, что в зоопарке Новосибирска оборудуют комплексы для американских и полярных зверей.