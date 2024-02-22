В Новосибирском зоопарке стоимость комплекса «Африка» снова выросла

Цена реализации проекта «Африка» в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило продолжает расти.

Стоимость строительства комплекса увеличилась до 2,15 млрд руб лей, сообщил РБК Новосибирск руководитель зоопарка Андрей Шило. В октябре прошлого года цена выросла с 1,5 до 1,7 млрд рублей.

Шило отметил, что проект дорогостоящий, нужно искать финансирование, но пока его нет.

«Работаем с правительством области, начинаем выходить на федеральный уровень. Хорошо, что сегодня политика очень плотно развернулась к Африке. Надеемся, что нам удастся на взаимном сотрудничестве с африканскими странами получить софинансирование и построить павильон для нашей «Африки»», — прокомментировал ситуацию глава зверинца.

Планируется, что когда удастся реализовать проект, в отдельном павильоне поселят жирафов, зебр, страусов и антилоп.

Ранее мы рассказывали, что в зоопарке Новосибирска оборудуют комплексы для американских и полярных зверей.