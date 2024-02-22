В Воронеже малолетка родила и тут же выбросила в окно сына

17-летняя жительница Воронежа убила своего новорожденного малыша, выбросив в окно с четвертого этажа.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, прохожие нашли у дома тело малыша. Правоохранитель нашли мать — девушка сама родила дома и избавилась от сына.

Подозреваемая сказала в полиции, что ребенок уже родился мертвым. Но как показала экспертиза, мальчик был доношенным, здоровым, погиб от многочисленных травм в результате падения.

В отношении малолетней матери возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске женщина завернула в полиэтилен своего малыша и в 30-градусный мороз вынесла на мусорку. К счастью, ребенка случайно заметил прохожий и передал медикам.