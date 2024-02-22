Врач Гаджиева прокомментировала утверждение о том, что «все болезни от нервов»

Специалист заявила, что такое распространенное утверждение является мифом.

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева рассказала в беседе с «Газета.Ru», что мнение о том, что все болезни появляются от нервов, является мифом.

«Просто в большинстве случаев стресс может осложнять ситуацию и ускорить процессы течения болезни. Переживания и стресс — неотъемлемая часть нашей жизни. Но всего должно быть в меру. Поэтому не стоит подавлять свои эмоции и стресс. Здоровая психика — залог успеха», — объяснила специалист.

Что касается нервных клеток, которые не восстанавливаются в организме, то невролог подчеркнула, что они клетки в принципе угасают фактически каждый день и это естественный процесс.

Напомним, врач Якушкина рассказала о пищевой аллергии и провоцирующих ее продуктах.