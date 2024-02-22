За сутки в Питере пропали 6 подростков и 2 ребенка

В полицию Санкт-Петербурга за сутки с заявлениями о пропаже детей обратились восемь человек.

Как сообщает телеканал 78, в УМВД обратились родители четырех юношей и двух девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Пятеро из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Кроме того, в этот же день в городе пропали два мальчика 10 и 12 лет.

Информации о том, при каких обстоятельствах пропали несовершеннолетние, нет. Также не сообщается, удалось ли найти детей.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске разыскивают 15-летнюю девочку в серых клетчатых брюках. Последний раз ее видели 15 февраля.