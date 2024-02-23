Блогер рассказал, где в Новосибирске лучше гулять зимой

Новосибирский блогер Wheretogo.nsk рассказал о любимых местах для прогулок и предложил воспользоваться потеплением.

Wheretogo.nsk не раз рассказывал в своём блоге, где он рекомендует гулять в зимнее время года. Сейчас, пока наступило потепление, и столбик термометра будет подниматься с каждым днём, он рекомендует отправиться на прогулку.

На первом месте по красоте у Wheretogo.nsk – места в округе пляжа в Академгородке. Там зимой появился необычный зимний замок, который строит местный житель. Снежная башенка высотой – более 5 метров.

Также блогер высоко ценит виды одного из жилых комплексов, который находится вблизи станции метро «Октябрьская». Wheretogo.nsk считает, что здесь можно сделать красивые зимние фотографии.

На третьем месте в топе – водопад с искусственной мельнице в Карпысаке. Декоративная мельница смотрится зимой впечатляюще.

Нашлось место в списке красивых зимних мест известного блогера и санаторию «Парус». Здесь, по его мнению, не только красивые аллеи, но и резиденция Деда Мороза, которую нужно обязательно посетить.