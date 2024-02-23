Новосибирцев ждут тёплые выходные после 23 февраля

После недели 30-градусных морозов в Новосибирск пришло тепло: температура начнёт повышаться с каждым днём, а вот в соседний Кузбасс идут аномальные холода.

Днём 23 февраля в Новосибирске стало значительно теплее. В обеденное время воздух прогрелся до – 17 градусов. А вот ночные температуры пока по-прежнему останутся низкими: до – 30 градусов.

В субботу, 24 февраля, днём станет теплее на пару градусов: столбик термометра будет держаться на отметке – 15 ... — 17 градусов. Ночью температура вновь опустится до – 27 градусов.

А вот воскресенье, 25 февраля, воздух прогреется уже до -12... — 14 градусов. Ветра практически не будет: 2-5 метров в секунду.

Понятно стало и куда уходят аномальные морозы. В соседнем Кузбассе – экстренное предупреждение.

«24 февраля сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже»,

- предупреждают в Западно-Сибирском УГМС.