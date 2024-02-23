Глава ФССП в НСО: арест имущества заставляет должников исправно платить

За прошлый год сумма взыскания, полученная от арестованного имущества, составила 485 млн рублей, что на 55 % больше, чем годом ранее.

Информацией в ходе пресс-конференции поделился руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону Сергей Неведомский. Он отметил, что арест имущества должников — эффективный механизм. Терять нажитое люди не хотят, поэтому стараются платить деньги.

«Граждане свое имущество не хотят терять, даже если оно старое и затертое, к вещи человек привыкает, расставаться очень жалко. Поэтому находят деньги, платят. Рост связан с этим», — рассказал пристав.

Ранее мы рассказывали, как бывшие приставы из Новосибирска незаконно выставили на продажу имущество.