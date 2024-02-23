Новосибирского актера Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце

Актёр из Новосибирска может встречаться с бывшей женой Павла Прилучного.

Информация о возможных отношениях между Никитой Кологривым и Агатой Муцениецей летом начала активно обсуждаться в социальных сетях и СМИ. Пока что актеры не комментировали эти слухи.

По неофициальным данным, между артистами возникли отношения на съемках фильма "Я — медведь". Пишут, что Никита был очарован Агатой настолько, что даже покинул свою жену из-за нее. Однако отношения между Кологривым и его партнершей по фильму так и не переросли в серьезные.

Ранее Агата делала заявления в интервью для издания "Стархит", где отмечала профессионализм и привлекательность Никиты Кологривого. Она утверждала, что между ними складываются исключительно дружеские отношения. Шутки и флирт на публике были лишь для развлечения, однако некоторые поклонники решили, что между актерами есть что-то большее.

Агата была замужем за Павлом Прилучным, который долгое время проживал как в Бердске, так и в Новосибирске.



Напомним, педагог Кологривого оценил его шансы сыграть Жириновского в фильме.