Опубликованы фото звезд из Новосибирска в военной форме к 23 февраля

Большинство известных актеров и певцов из Новосибирска не имели опыта службы в армии, но некоторые из них воплотили образы смелых военных на экране.

Например, актер Владимир Машков, известный своим крутым стилем, учился в Новосибирском театральном училище и был призван в пограничные войска после школы. Хотя он не проходил службу, на экране он сыграл несколько ролей военных, включая бывшего танкиста в фильме «Край» и майора в сериале «Родина». Фотоподборку опубликовало издание МК в Новосибирске.





Павел Прилучный, актер из Бердска Новосибирской области, также не служил в армии, но испытал на себе военную форму на съемочной площадке, сыграв советского военного летчика в фильме «Девятаев».





В 2020 году новосибирский блогер Давид Манукян снял клип на песню «Журавли» с Ольгой Бузовой, где они играли роли военнослужащих Красной Армии. Это было сделано в честь 75-летия Победы.





Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана», выразил благодарность российским военным за службу на СВО и обратился к бойцам в видеозаписи с обращением.

Николай Басков, хоть и не служил в армии, провел детство в военных гарнизонах и поздравил всех с Праздником Победы, разместив фото военной форме майора.

Актер театра «На левом берегу» Никита Зубков отправился на срочную службу в 2023 году, а певец Митя Фомин, окончивший медицинский институт с военной кафедрой, согласился работать на передовой, исполняя «Песни Победы» в военной форме.





Напомним, губернатор Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём защитника Отечества.