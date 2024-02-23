Под Новосибирском погиб мужчина в ДТП на Восточном шоссе

На Восточном шоссе Новосибирска произошло смертельное ДТП.

В ночь на пятницу, 23 февраля, произошло смертельное ДТП под Новосибирском. Водитель Toyota Camry врезался в столб и погиб. Инцидент случился в районе поселка Пашино. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, мужчина 1975 года рождения двигался по Восточному шоссе в сторону Новосибирска, он не справился с управлением и совершил столкновение со столбом у дома 5/1 на Восточном шоссе.

Мужчина погиб на месте, а 29-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали.

Напомним, вНовосибирске произошёл пожар в складских помещениях на Петухова.